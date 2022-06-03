Galatasaray 'ın Brezilyalı yıldızı Marcao'nun peşini Avrupa kulüpleri bırakmıyor... Yıldız oyuncunun son talibi ise Fransa'nın köklü kulüplerinden Nice...

Fransız kulübü, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile iletişe geçip tekliflerini iletti. Ancak Elmas, 11 Haziran'da başkanlık seçimi olacağını ve transferle ilgili kararı yönetimin vereceğini söyledi. Fransızlar, Marcao için 12 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Sarı-Kırmızılılar'da yeni yönetimin Marcao ile ilgili vereceği karar merak ediliyor.

4 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ

Galatasaray'a geldiği günden beri ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Brezilyalı stoper, geride kalan sezonda 38 karşılaşmada forma giydi. 1 gol kaydetti. Marcao, 2019 yılında Portekiz temsilcisi Chaves'ten transfer edildi.

Cimbom, Portekiz ekibine bu transfer için 4 milyon Euro ödedi. 3 yıl önce 2 milyon Euro değeri olan Marcao'nun şimdiki değeri ise 14 milyon Euro... Marcao'nun ismi Atalanta, Lazio, Napoli ve Villarreal gibi kulüplerle de anılıyor. (Takvim)