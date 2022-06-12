Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'mde şampiyonluğa ulaşan Serie A ekibi Roma, orta sahasını tecrübeli bir isim ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Sky Sport Italia'da yer alan habere göre sözleşmesinin sona ermesi ile Manchester United'dan ayrılan Nemanja Matic, Roma'ya transfer oluyor. Tecrübeli futbolcunun yarın İtalyan kulübü için sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Mourinho ile 3. takımı

Roma teknik direktörü ile Jose Mourinho ile daha önce Manchester United ve Chelsea'de de birlikte çalışan Matic'in, sağlık kontrollerinin ardından 1 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtiliyor.

Sözleşmesinde 1 yıl opsiyon bulunacak olan Sırp futbolcu, Roma'da yıllık 3.5 milyon Euro kazanacak.

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33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun ismi, takıma ön libero takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray ile de anılmıştı.

Geride bıraktığımız sezon İngiliz ekibi ile 32 maçta forma giyen Matic 4 kez de asist yapmayı başarmıştı.



