Galatasaray'a transferde kötü haber geldi. Yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen Sarı Kırmızılı ekibin Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edilmişti. 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi, Çaykur Rizespor'un opsiyon kullanmasıyla 1 yıl daha uzadı.

Oğulcan Çağlayan, 2013-2014 sezonu başında bir süre Galatasaray altyapısında antrenmanlara çıkmış ve o dönem kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Galatasaray'ın hayallerini süslediğini ve Sarı Kırmızılı takıma gelmekten duyduğu memnuniyeti açığa vurmuştu. 17 yaşında olduğu için Galatasaray'la profesyonel sözleşmeye imza atması mümkün olmayan genç yıldızın yetiştirme bedeli Galatasaray tarafından fazla bulunmuş ve Oğulcan'ın "hayalim" dediği takıma transferi gerçekleşmemişti.

Oğulcan Çağlayan, bu sezon forma giydiği 24 resmi karşılaşmada 4 gol atarken 2 de asist yaptı.