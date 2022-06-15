Geride bıraktığımız sezonda hayal kırıklığı yaratan Galatasaray , Avrupa'da mücadele etmeyecekleri yeni sezonda Süper Lig 'de şampiyonluk hedefliyor. Bu doğrultuda güçlü ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'da orta alan için ilk aday Axel Witsel'di...

Alman ekibi Borussia Dortmund'la sözleşmesi ay sonunda sona erecek olan Belçikalı orta saha için görüşmeler yapan Cim Bom'da yönetim değişikliği transferde somut adımlar atılmasına engel olmuştu. Bu süreçte devreye Fransız temsilcisi Marsilya girmişti.

Mavi-Beyazlılar'ın, 33 yaşındaki futbolcuya senelik 4 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi. Foot Mercato'nun haberine göre; tecrübeli oyuncu ve eşi, Marsilya teklifine oldukça sıcak bakıyor.

Öte yandan İspanyol ekibi Atletico Madrid de Witsel'e 1+1 yıllık sözleşme önerirken, yarışta Galatasaray bir anda geri plana düştü.



