Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İddialı bir kadro kuran sarı kırmızılılar, gözünü bir yandan da devre arasına çevirdi.

Aslan kaleci transferinde Juventus'la kapışıyor

Takımın başarılı kalecisi Muslera'nın sözleşmesinin bitimine az bir süre kala arayışlarını sürdüren Galatasaray, Empoli'de iyi performans gösteren Guglielmo Vicario'yu gözümne kestirdiği öğrenildi. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un da yıldız kaleciyi renklerine bağlamak için harekete geçtiği ifade edildi.

Okan Buruk'tan transfer kararı

Sezon başında yeniden yapılanmaya gidilmiş ve teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk getirilmişti. Cim Bom, her ne kadar flaş isimleri kadrosuna katsa da bu oyuncuların geç transfer edilmesi sebebiyle istenen oyunu henüz sahaya yansıtamadı. Maçların belli bölümlerinde iyi performans sergileyen Aslan, kadrosunu daha da geliştirmek için transfer yapma kararı aldı.

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor

Sarı kırmızılılar, Slavia Prag forması giyen Peter Olayinka'yı gündemine aldı. Galatasaray'ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak istediği belirtildi.. Olayinka'nın da transfere yeşil ışık yaktığı kaydedildi. Cim Bom, ocak ayında kontratının bitmesine 6 ay kalacak olan Olayinka transferin için düşük bir bonservis ücreti teklif edecek.





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Yıldız futbolcular geldi

Cimbom, yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Lucas Torreira gibi uluslararası isimleri kadrosuna katmıştı. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ocak ayı için planlamalarına da başladı. Bununla birlikte Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen isimlerle ilgili de sürpriz haberler gelmeye başladı.

Okan Buruk performansından memnun

Sabah'ın haberine göre; Sarı kırmızılıların Norwich City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica'nın bonservisinin alınıp alınmayacağı merak konusu olmuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün'ün yerine ilk 11'e koyduğu Milot Rashica'nın performansından memnun kaldı. Alanyaspor ve Karagümrük maçlarında hücum hattının en etkili ismi olan Kosovalı kanat oyuncusu, Beşiktaş derbisine de 11'de başlayacak.









Yönetim harekete geçti

Championship'e düşen Norwich City'den kiralanan Rashica için sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti. Rashica'nın bonservisini soran G.Saray'a, İngilizler "Satılık değil" cevabını verdi. Norwich sezon başında Almanya'dan bir kulüpten gelen 8 milyon Euro teklifi kabul etmemişti.

Norwich satmayı düşünmüyor

Premier Lig'e dönmeye çalışan Ada ekibi, 11 milyon Euro yatırım yaptığı ve 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Rashica'yı satmayı düşünmüyor. Ancak Norwich, Premier Lig'e yükselemezse, 26 yaşındaki oyuncu için 1 sene daha kiralık G.Saray ihtimali doğacak. Yetenekli oyuncunun İngiliz ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Rashica bu sezon Galatasaray formasıyla 5 Süper Lig maçında 1 asistle oynadı.