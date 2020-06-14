Galatasaray'a transfer piyangosu... Sakatlığı nedeniyle aylardır takımdan ayrı kalan ve sezonun ikinci yarısında liste dışı bırakılan Luyindama’ya İngiltere’den bir talip daha çıktı. Ada basını, Aston Villa’nın tecrübeli savunma oyuncusu için 15 milyon Euro’yu gözden çıkardığını öne sürdü. Üstelik Kongolu savunma oyuncusuyla ilgilenen başka kulüpler de var.

Başta Everton ve Wolves olmak üzere birkaç Premier Lig kulübü daha Luyindama’nın bonservisinin peşinde. Sarı-Kırmızılı yönetim, bahsi geçen seviyede bir anlaşma gerçekleşirse, bu parayla hem stoper hem de diğer bölgelerdeki transferlerin maliyetini karşılayabilecek.

Galatasaray'ın Standard Liege'den 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Luyindama, toplam 32 maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asistlik de performans sergiledi.



