Galatasaray 'da Fatih Terim'in cezası nedeniyle Necati Ateş'le birlikte saha kenarında yer alan Selçuk İnan, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Terim'in yardımcısı, 7 haftalık galibiyet hasretinin çok uzun olduğunu kaydederek, "Çok üzgünüz. Dejavu olacak ama hep aynı şeyleri söylüyoruz. Oyun olarak iyiyiz ama skora çeviremiyoruz. Çok düşünüyoruz, çalışıyoruz. Çalışarak gelişemiyorsak, değişerek gelişebiliriz. Ortaya iyi bir oyun koyuyorsunuz, içeri atamayınca topu maçı kazanamıyorsunuz. Yine bu maçlardan birini oynadık. Kaliteli oyuncular gerekiyor. Oyuncularımız var ama beceremiyoruz. Ne söylesek çok anlamlı gelmiyor" dedi

'En iyisiyiz ama...'

Transfer müjdesi veren Selçuk İnan, "Çok çalışıyoruz, antrenmanların yüzde 80'ini yaratıcılık üzerine yaptırıyoruz. Geriden oyun kurma ve set oyununa dönme konusunda ligin en iyi takımıyız. Gol beklentisinde de iyiyiz ama skora yansıtamıyoruz. Önümüzde transfer süreci olacak. Çalışarak olmuyorsa, değişerek gelişeceğiz. Yeni oyuncular için çalışmalarımız var" yorumunu yaptı.

“Sürekli çalışıyoruz, araştırıyoruz”

Takım olarak genç ve tecrübesiz olduklarını aktaran İnan, “Oyunculuk dönemimde yaşadım ama bu kadar uzununu yaşadığımı hatırlamıyorum. Burası Galatasaray. Biz hep buradan kalkmasını bildik. Oyuncularla bunu paylaşıyoruz ancak gerçekten çok genç ve tecrübesiz bir takımız. Bunun da dezavantajını yaşıyoruz. Özeleştirinin 7 maçlık bir süreçle ilgisi yok ama her maçtan sonra özeleştiri yapıyoruz. Sürekli çalışıyoruz, araştırıyoruz. Bazen o topu atamayıp, skor üretemeyince haksız oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Çok iyi işler yaptı”

Yunus Akgün hakkında konuşan İnan, “Yunus zaten birkaç yıldır en çok beklentimiz olan oyunculardan birisi. Özelikle altyapıdan çıkmış olması onu özel kılıyor. Kendi gelişimi için onu kiralık gönderdik. Kendisi de çok gitmek istemişti. Bugün performansı gerçekten önemliydi, çok iyi işler yaptı. Gelecek planımızda var. Zaten onu o nedenle gönderdik, şu anda başarılı bir grafik çiziyor” dedi.