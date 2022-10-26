Galatasaray 'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak sezon başında Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Eylül ayının oyuncusu seçildi

Sezon başında Galatasaray'dan, Fransız ekibine kiralanan Mostafa Mohamed yeni takımında coşmaya başladı. 11 maçta 3 gol, 2 asistle oynayan Mısırlı oyuncu, Nantes'ta Eylül ayının oyuncusu seçildi.

Mostafa Mohammed üzüntüsü

Transfer döneminde Mertens, Icardi, Seferovic, Mata gibi dünya yıldızı golcülerle anlaşan ve takıma katan Galatasaray, gidenlerin performansını şimdilik bulamadı. Ancak bu sezon takımdan uzaklaşan Mostafa Mohamed yeni takımına skor katkısı verdi.

Mostafa Mohamed'in Galatasaray Macerası

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Karar verildi

Nantes, sezon başında Galatasaray'dan kiraladıkları golcü oyuncu Mostafa Mohamed ile ilgili kararını verdi.

24 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisi için Nantes yetkilileri harekete geçti.

Transfer her an bitebilir

Sezon sonunu beklemeden devre arasında girişim yapıp Galatasaray ile el sıkışmayı düşünen Fransızlar her an transferi bitirebilir.

Galatasaray ne kadar kazanacak?

Öte yandan, Galatasaray bu durumda Mostafa Mohamed'den 5 milyon 750 bin Euro kazanacak.









Bilindiği üzere, sarı-kırmızılı takımın Kamu Aydınlatma Plartformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın geçici transferi konusunda Football Club de Nantes ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Football Club de Nantes Kulübü, Şirketimize net 250.000 EUR geçici transfer bedeli ödeyecektir. Football Club de Nantes 15 Haziran 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu net 5.750.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir."

Bu sezonki performansı

Bu sezon çıktığı 17 maçta 4 gol 2 asistlik performans ortaya koyan Mostafa Mohamed, taraftarlar tarafından da beğenilmişti.

Galatasaray, 24 yaşındaki golcü oyuncuyu Mısır Ligi takımlarından Zamalek'ten 4 milyon Dolar karşılığında satın almıştı. Aslan ile 58 maça çıkan Mohamed, 17 gol ve 5 asist kaydetti. (Aspor)







