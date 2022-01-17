Spor Toto Süper Lig ’de 21. hafta mücadelesinde dün akşam Hatayspor’a konuk olan Galatasaray , rakibine 4- 2’lik skorla kaybetti. Ligde alınan olumsuz sonuçların ardından Fatih Terim’le yollarını ayırıp İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent’le anlaşan Sarı- Kırmızılılar, yeni hocasıyla da düşüşe engel olamadı. Hafta içinde Terim’in yerine göreve getirilen Torrent, Florya’da 4 gün geçirirken, 5. gününde Hatay karşısına çıktı. Süper Lig’in son 9 haftasında sadece 1 galibiyet alabilen, şampiyonluk yarışına henüz ilk devrede havlu atan ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da 5. turda Denizlispor ’a elenen Cim Bom, Torrent’le macerasına da puansız başladı.

Kabus devam etti!

Cim Bom’un bu sezon ligde en büyük sıkıntı yaşadığı konulardan biri de deplasman maçlarıydı. Dış sahada 10 karşılaşmaya çıkan Sarı-Kırmızılı ekip sadece 2 kez kazanırken, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle, alınabilecek 30 puanın 20’sini deplasmanda kaybetmişti. Aslan, dün akşam Hatay’a da kaybederek bu sezon dış sahada bıraktığı puanı 23’e yükseltti ve deplasman fobisini sürdürdü.







