Galatasaray'a Telles piyangosu! Chelsea ve PSG...
Portekiz Premier Ligi ekiplerinden FC Porto forması giyen eski Galatasaraylı oyuncu Alex Telles'in İngiltere Premier Ligi takımlarından Chelsea ve Fransa Ligi takımlarından Paris Saint-Germain'le görüşme halinde olduğu iddia edildi.
Paris United sitesinde yer alan habere göre; Fransa Ligi takımlarından Paris Saint-Germain'in sportif direktörü Leonardo, Porto'dan Alex Telles'i transfer etmek için girişimlere başladığı belirtildi.
Londra'yı istiyor...
Telles'in PSG'ye nazaran Londra'ya daha yakın olduğu kaydedildi. 2021 yılında Porto ile sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı sol bekin takımıyla olan sözleşmesini yenilemeyeceği açıklanmıştı. (Ajansspor)