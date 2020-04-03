Paris United sitesinde yer alan habere göre; Fransa Ligi takımlarından Paris Saint-Germain'in sportif direktörü Leonardo, Porto'dan Alex Telles'i transfer etmek için girişimlere başladığı belirtildi.

Londra'yı istiyor...

Telles'in PSG'ye nazaran Londra'ya daha yakın olduğu kaydedildi. 2021 yılında Porto ile sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı sol bekin takımıyla olan sözleşmesini yenilemeyeceği açıklanmıştı. (Ajansspor)



