Galatasaray 'ın prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör Okan Buruk, İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Domenec Torrent ile yolların ayırmasının ardından kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması beklenen Okan Buruk, İstanbul'a ulaştı. Paris'ten kalkan uçakla saat 21.20'de İstanbul Havalimanı'na gelen Buruk, basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu. Konuyla ilgili bir açıklama yapamayacağını dile getiren Buruk, "Sizleri kırmamak için bir selam vereyim dedim. Şu anda sonlanmış bir şey yok" diyerek sözlerini noktaladı.

Galatasaray'ın prensipte anlaşmaya vardığı Okan Buruk ile ilgili resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.



