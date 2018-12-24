Geçen sezon içeride 17’de 16 yaparak tarihe altın harflerle kazınan bir şampiyonluk yaşayan Galatasaray’ın bu başarısında en büyük pay kuşksusuz taraftarın unutulmaz desteğine aitti. Ancak bu sezon içerideki tablo özellikle son dönemde tersine döndü.

Sarı-Kırmızılı futbolcular evindeki son 7 maçı kazanamayıp taraftarını üzdü. Ancak Galatasaray’a gönülverenler küsmedi, pes etmedi, aksine adeta Türk Telekom’a akın etti. Dün gece Aslantepe’de deyim yerindeyse tam 40 bin Aslan hep bir ağızdan kükredi. Takımın skor olarak geriye düştüğü anlarda tek bir protesto sesi bile duyulmazken destek muhteşemdi.

Coşku sahaya indi

Taraftarın coşkusu sahaya da çok olumlu yansıdı, tribünler bir dakika bile susmadı. Doğal olarak oyuncular da bu sevgiye harika bir dönüşle karşılık verdi. 4-2’lik zafer devre arasına girerken tribünleri bir kez daha kenetlerken maç sonunda futbolcularla taraftar arasında yaşanan sevgi gösterileri görülmeye değerdi.