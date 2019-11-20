Devre arasında tecrübeli futbolcu Mariano’yla yollarını ayırmak isteyen ve sağ beke genç, dinamik bir oyuncu arayan Galatasaray, Atletico Mineiro’nun cevabıyla şok oldu.

GUGA İÇİN 10 MİLYON EURO İSTEDİLER

Bu sezon Serie A’da 16, Libertadores’te 5, Brezilya Kupası’nda ise 1 maça çıkan Guga için Atletico Mineiro’nun kapısını çalan Galatasaray ’10 milyon Euro isteriz’ yanıtıyla karşı karşıya kalırken, yönetimin 21 yaşındaki oyuncudan vazgeçtiği öğrenildi. Oynadığı futbolla İspanyol takımlarının da dikkatini çeken Guga yaz ayı transfer döneminde de sarı kırmızılı kulübün gündemine gelirken, genç futbolcunun Brezilya U23 takımında da görev alması yetenekli ismin piyasasını yükseltmeye yetiyor.

22 maçta 4 asist yapan Guga için Galatasaray geçtiğimiz Haziran ayında Mariano + 2 milyon Euro teklif etmişti. (Akşam)