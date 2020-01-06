Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de beklenileni veremedi.

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor. Devre arasında takımı yenilemek isteyen Galatasaray'la ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan ve Onyekuru ile Saracchi'yi bitiren Galatasaray'da stoper transferi için gündeme bomba bir isim geldi.

İnter forması giyen Diego Godin ile temaslarını sürdüren Aslan'a Fenerbahçe'de de forma giyen Danimarkalı Simon Kjaer önerildi.

MENAJERİ BİR HAYLİ HIZLI!

Atalanta forması giyen 30 yaşındaki stoperin menajerliğini yapan Mikkel Beck'in gelecek hafta içinde Galatasaray Yönetimi'nden bir randevu talep ettiği bildirildi.

AYRILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray'ın Beck'e vereceği cevap ise merakla bekleniyor. Beck geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyuncusunun İtalyan ekibi Atalanta'dan ayrılmak istediğini dile getirmişti.

95 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI

2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Simon Kjaer, Danimarka Milli Takım kaptanlığını yapıyor. Tecrübeli stoper, Danimarka ile 95 maça çıktı ve 3 gole imza attı. (Takvim)