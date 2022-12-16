Patrick van Anholt ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray , sol bek transferi için düğmeye bastı. Cimbom'a son olarak ise teknik direktör Okan Buruk'un eski öğrencisi önerildi. İşte detaylar...









Rıdvan Yılmaz'ın durumu belli oldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da sol bek arayışları devam ederken Rangers'ta talihsiz bir sakatlık yaşayan Rıdvan Yılmaz'ın ismi gündemde yer alıyordu. Milli futbolcudan kötü haber geldi. Geçtiğimiz ay göreve başlayan Rangers'ın yeni çalıştırıcısı yaptığı bilgilendirmede hamstring sakatlığı bulunan Rıdvan'ın en az 6 hafta daha sahalardan uzak kalacağını, en erken geri dönüşünün Şubat ayında gerçekleşebileceğini söyledi.

Galatasaray'da yaş operasyonu

Galatasaray'da tecrübeli isimler Gomis, Mertens ve Mata için Okan Buruk'tan flaş bir karar geldi. Sarı kırmızılı takımın teknik patronu bu yıldızlar için operasyon başlattı. Gomis (37), Mertens (35) ve Mata’nın (34) aynı anda oynamasının tempo sorunu yaratacağını düşünen tecrübeli çalıştırıcı, Barış Alper ile Yusuf Demir’i hazırlıyor.

Orta sahaya sürpriz isim

Galatasaray scout ekibinin bu plan doğrultusunda takip ettiği Hollandalı futbolcu Branco van den Boomen ile ilgili bugün bazı girişimler yapılacak. Sarı-Kırmızılı ekibin bu akşam Toulouse ile oynayacağı hazırlık maçından önce Galatasaraylı yetkililer, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile bir araya gelecek.









Depay'da favori Galatasaray

Şimdiden devre arası transfer döneminin çalışmalarını yapan Galatasaray, forvet hattına önemli bir ismi katmak istiyor. Bir süredir adı Galatasaray ile anılan Memphis Depay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.İspanyol, Sport'ta yer alan habere göre, Memphis Depay için bonservis ödemeyi kabul eden tek takım Galatasaray. Katalan devinden bonservisini vermesini isteyen 28 yaşındaki oyuncu, yüksek maaşlı bir kontrat imzalamak istiyor.

Patrick van Anholt listeye yazılmayacak

Galatasaray'dan yıllık 1.9 milyon Euro kazanan ve sözleşmesinin son yılında olan Patrick van Anholt; İstanbul'dan ve sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya sıcak bakmıyor. Hollandalı yıldız; Cimbom'dan ayrılmazsa TFF'ye bildirilen takım listesinde yer almayacak.

Rıdvan Yılmaz dönmeyecek

Transfer listesine ilk olarak Rangers FC'de forma giyen Rıdvan Yılmaz'ı ekleyen Cimbom, milli yıldızdan olumsuz dönüş aldı. Beşiktaş 'tan sezon öncesi 4 milyon Euro'ya İskoç takımına giden Rıdvan Yılmaz kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.

Alberk Koç önerisi

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Çaykur Rizespor'da birlikte çalıştığı Alberk Koç menajerler tarafından sarı-kırmızılı kulübe önerildi ve gündeme geldi.

Alberk Koç'un performansı

Kariyerinde Menemen, Konyaspor ve Çaykur Rizespor takımları bulunan 25 yaşındaki sol bek; bu sezon Rize'de 13 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı. (Ajansspor)