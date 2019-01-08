Elindeki tek golcü Eren Derdiyok ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray, santrfor transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda sarı kırmızılı takımın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Cim Bom, Monaco'nun Karadağlı forveti Stevan Jovetic'e kiralama teklifi yaptı.

Monaco ile sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden 29 yaşındaki futbolcunun kariyerinde Fiorentina, Manchester City, Sevilla ve Inter gibi önemli kulüpler yer alıyor.

Öte yandan bu sezon Monaco'da 3'ü ilk 11, 4 maçta görev alan tecrübeli futbolcu 249 dakika süre aldı.

Kaynak: A Spor