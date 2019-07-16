



Geçtiğimiz sezonun devre arasında Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou transferlerini yapan Galatasaray bu iki oyuncudan da istediği verimi alamadı. Özellikle Diagne'yi satarak yeni transferlere kaynak yaratmayı planlayan Cimbom, golcü için ilk hamlesini yaptı.

Belçika basınından Het Laatste Nieuws'in haberine göre Galatasaray, Genk'in Tanzanyalı forveti Mbwana Ally Samatta ile ilgileniyor. Sarı kırmızılı yetkililerin Belçika'da Genk ile pazarlık masasına oturduğu kaydedildi.

Bonservisi 10 milyon euro!

Genk'in "Samagoal" lakaplı oyuncu için 10 milyon euro talep ettiği belirtiliyor. Geçen sezon 51 maçta görev alan Samatta, 32 gol kaydetmişti. Yıldız oyuncunun adı daha önce Leicester City, Aston Villa, Burnley ve Watford ile anılmıştı. Samatta'nın sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

Beşiktaş maçında yıldızlaşmıştı!

26 yaşındaki oyuncu geçen sezon Beşiktaş'a karşı UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında iki maçta forma giymiş ve Vodafone Park'ta 4-2 kazandıkları maçta 2 gol, 1 asistle yıldızlaşmıştı.