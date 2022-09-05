Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına 3 gün kala Galatasaray 'da sıcak saatler yaşanıyor. Özellikle forvet, kanat ve savunmaya takviye yapması beklenen Sarı Kırmızılılar, PSG'den Arjantinli golcü Muro Icardi transferinde mutlu sona ulaştı. Icardi'nin kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın forvete bir takviye daha yapmayı planladığı belirtilirken İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...

ICARDI İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray artık yılın transferini bekliyor. Cim-Bom’un Paris Saint Germain’den (PSG) renklerine bağladığı Mauro Icardi, Miami’den bugün Paris’e uçacak. Arjantinli yıldız yarın ise İstanbul’a gelecek.

Galatasaray taraftarının dört gözle beklediği golcü futbolcu, böylece sarı-kırmızılı formaya kavuşmuş olacak. Kiralık olarak kadroya katılan 29 yaşındaki oyuncu ve PSG ile yapılan kontratın detayları da belli oldu. Buna göre, Fransız ekibinden 8.2 milyon euro kazanan Icardi’nin ücretinin 3.5 milyon eurosunu Galatasaray karşılayacak.

PSG’nin satın alma opsiyonu için 30 milyon euro isteğinin fazla bulunması nedeniyle, kontratta opsiyon maddesi yer almadı. Diğer taraftan, Galatasaray ile anlaşan Icardi, PSG’nin 25 kişilik Şampiyonlar Ligi kadrosunda da yer almamıştı.

ÇAĞLAR VE KAAN AYHAN İÇİN GİRİŞİM

Mutlaka yerli bir savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen Cim Bom için süre daralıyor. Transferin kapanmasına sayılı günler kala halen bu bölgeye bir transfer yapılmadı. Stoper için de iki isim üzerinde duruluyor... İtalya Serie Aekiplerinden Sassuolo'nun formasını giyen Kaan Ayhan için 6 milyon Euro istendi. Fakat Cim Bom, 4 milyon Euro'nun üzerine çıkmadı.

ŞARTLAR ZORLANIYOR

Yeşil-Siyahlı kulüp ile yapılan görüşmelerde orta yol aranıyor. Bir diğer aday da Çağlar Söyüncü. İngiliz ekibi Leicester City'de, bu sezon henüz süre alamayan Milli savunmacının, en azından bir yıllığına kiralanma ihtimali üzerinde duruluyor. 26 yaşındaki futbolcunun, Sarı-Kırmızılı formayı giymesi için şartlar zorlanıyor. Aslan, iki oyuncudan birini mutlaka transfer etmek istiyor.

DURSUN ÖZBEK'TEN TRANSFER MESAJI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek önceki gün İstanbul Ticaret Odası’nın bünyesinde görev alan Galatasaraylı meclis ve komite üyeleri, Üsküdar'daki Cemile Sultan Korusu'ndaki kahvaltı programında buluştu.

Burada açıklamalarda bulunan Dursun Özbek transfere dair önemli mesajlar da verdi. Özbek, Icardi ile gelen soruları cevaplarken transfer için ise "Ben Galatasaray Spor Kulübü başkanı olarak, Galatasaray Spor Kulübü'nün menfaatlerini korumak zorundayım. Dolayısıyla bu soruya şu anda vereceğim cevabın, Galatasaray’ın menfaatine olmadığı kesin. Beklenmesi gerekiyor, transfer çalışmaları devam ediyor, bitince de herkesin öğreneceğini düşünüyorum. Planlamamız içerisinde şu anda yabancı futbolcular da var" şeklinde konuşmuştu.

İSPANYA'DAN RAUL DE TOMAS İDDİASI

Mauro Icardi transferiyle forvet hattını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'dan forvete bir hamle daha gelebilir. İspanya'dan elcatalan'da yer alan habere göre Sarı Kırmızılılar, Espanyol forması giyen Raul De Tomas için resmi teklife hazırlanıyor.

Espanyol'un Barcelona'dan ayrılan Martin Braithwaite'i kadrosuna kattığı ve Raul De Tomas'ın forma şansı bulmakta zorlanabileceği aktarılırken oyuncunun Galatasaray'a henüz yeşil ışık yakmadığı ifade edildi.

Haberde oyuncunun Espanyol'dan ayrılmaya sıcak baktığı fakat Türkiye'de oynama fikrine ikna olmadığı belirtildi.

RAUL DE TOMAS KİMDİR?

Tam adı Raul De Tomas Gomez olan, 17 ekim 1994 doğumlu İspanyol forvet oyuncusu.

Futbol hayatına 2001 yılında CD San Roque de Lepe alty apısında başladı ve 2004'te Real Madrid'in alty apısına katıldı. U18 liginde 31 gol atma başarısı gösterdi. 2011 yılından itibaren Real Madrid C takımında forma giymeye başladı ve 14 maçta 8 gol attı. 2012 yılında Real Madrid Castilla takımında da süre aldı ve 8 maçta forma giydi. ispanyol genç milli takımlarda çeşitli yaş gruplarında forma giydi ve toplamda 16 maçta 6 gol attı.

2019 yılında Real Madrid'den Benfica'ya 20 milyon Euro bedelle transfer oldu. Benfica ile 16 karşılaşmada 3 gol attı ve 2020 Ocak transfer döneminde 25 milyon Euro'ya Espanyol'a transfer oldu. Espanyol'da 89 maçta 45 gol atma başarısı gösteren Raul De Tomas, İspanya Milli Takımı'nda 4 kez forma giydi.

Raul De Tomas ayrıca Rayo Vallecano, Real Valladolid ve Cordoba gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi.

(Skorer)