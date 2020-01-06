Galatasaray'a stoper transferi Roma'dan: Mert Çetin

Galatasaray, sezon başında İtalyan devine transfer olan Milli savunmacıyı 1.5 yıllığına kiralamak için teklif yaptı. Roma’nın cevabı, “6 aylığına verebiliriz” oldu. Ancak bir de şartları var...

06 Ocak 2020, Pazartesi 06:01
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Galatasaray'a stoper transferi Roma'dan: Mert Çetin

Sarı-Kırmızılılar’da Luyindama’nın sezonu kapatmasının ardından savunma takviyesi ‘olmazsa olmaz’ bir hale geldi. Birçok isim için girişimde bulunan Galatasaray, sezon başında Gençlerbirliği’nden Roma’ya transfer olan Mert Çetin için de harekete geçti.

Cim Bom, Saracchi ve Onyekuru gibi Mert’i de 1.5 sezonluğuna kiralamak için teklifte bulundu. Roma cephesi, sezonun ilk bölümünde 4 lig maçında oynayabilen 23 yaşındaki stoperin kiralanmasına sıcak bakıyor. Ancak İtalyanlar, sürenin 6 ay olmasından yana. Ayrıca Roma Yönetimi, Aslan’dan, oyuncusu için ilk 11 garantisi de istedi. Galatasaray Yönetimi bu konuda son sözü Fatih Terim’e bıraktı.

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