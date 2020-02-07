Galatasaray’ın dünkü idmanında sevindirici gelişmeler yaşandı. Ziraat Türkiye Kupası’nda Aytemiz Alanyaspor’a deplasmanda 2-0 mağlup olan ve pazar günkü Kasımpaşa maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan Sarı-Kırmızılı ekipte, sakat oyunculardan her gün yeni müjdeli haberler geliyor. Son olarak Radamel Falcao, dünkü antrenmanda sahaya inerek fizyoterapist eşliğinde koşulara başladı. Kolombiyalı golcünün, önümüzdeki haftadan itibaren takımla çalışmalara katılması bekleniyor. Takımın bir diğer golcüsü Florin Andone de, kupa kadrosuna dahil edilirken, son antrenmandaki çift kale maçta yerini aldı.

Kasımpaşa’ya hazırlıyorlar

Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi de adaptasyon ve koordinasyon çalışmalarına devam ediyor. Genç futbolcunun bugünden itibaren takıma katılacağı tahmin ediliyor. Teknik heyetin planı, Saracchi’yi Kasımpaşa karşısında oynatabilmek. Sağlık ekibi onay verirse, Sarı-Kırmızılı futbolcu kadroya dahil edilecek. Galatasaray’da bu isimler dışında sakat futbolcu bulunmuyor.