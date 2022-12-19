2022 Dünya Kupası için liglere verilen araya lider Fenerbahçe 'nin iki puan gerisinde giren Galatatasaray, bu arada devre arası transfer döneminin planlamarını yaptı.

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GİDECEKLER DE OLACAK

Üç yerli oynatma zorunluluğu nedeniyle zaman zaman kadroda kurmakta zorlanan Teknik Direktör Okan Buruk'un bazı yabancı oyuncuların ayrılmasına onay verdiği iddia edildi.

Buna göre sezon başında kadroya katılan İsviçreli Haris Seferovic ile Patrick van Aanholt ile yollar ayrılabilir.

Hazırlık maçlarında çok iyi bir performans gösteren Seferovic'in Süper Lig'de bekleneni verememesi, Galatasaray 'ı yeni golcü arayışına itti. Sarı - kırmızılılar oynadığı maçlarda vasatın altında kalan Hollandalı sol bekin de takımdan ayrılmasını bekliyor.

ROTA BELÇİKA

Patrick van Aanholt ile yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da, sol bekte Emre Taşdemir'in sık sık sakatlanması nedeniyle tek alternatif olarak Kazımcan Karataş kaldı.





Bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı - kırmızılılar, rotayı Belçika Jupiler Ligi'ne çevirdi.

GÖRÜŞME YAPILDI

Belçika basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, Club Brugge'ün 20 yaşındaki genç sol bek ve sol kanat oyuncusu Maxim De Cuyper'e talip oldu.

Belçika ekibiyle masaya oturan sarı - kırmızılılara yanıt olarak ise 10 milyon Euro bonservis bedeli istenildiği iletildi. Bu miktarı çok bulan Galatasaray, diğer alternatiflere yönelmeye karar verdi.





DE CUYPER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Westerlo'da kiralık olarak forma giyen ve ligde 17 maça çıkan genç oyuncu, bu maçlarda üç kez gol atarken altı kaz de asist yapmayı başardı. Cuyper, Belçika Kupası'nda ise bir kez görev aldı.

DE CUYPER'İN KARİYERİ

2008 yılında Club Brugge altyapısına giren De Cuyper, 2020 yılında A Takım'a yükseldi. Club Brugge genç oyuncuyu sezon başında Westerlo'ya kiralık olarak gönderdi.



