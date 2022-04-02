Süper Lig 'in 31. haftasında Galatasaray , Fatih Karagümrük'ü konuk ederken, Sarı-Kırmızılılar maça harika başlamıştı. 4'te Bafetimbi Gomis penaltıdan ağları sarsmış, 11'de Ryan Babel farkı ikiye çıkartmıştı. Ancak 29. dakikada Cimbom'un genç yıldızı sağ kasığından yaşadığı problem nedeniyle kendisini yere bırakınca yürekler ağza geldi.

Sağlık ekibiyle kenara gelen ve kısa tedavisi sonrasında yeniden oyuna dönen 23 yaşındaki futbolcu, 32'de bir kez daha kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcunun yerine Emre Kılınç oyuna dahil oldu.

Şiddetli ağrı sonrasında kasıkta yırtık şüphesi olan başarılı futbolcunun gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyip, giyemeyeceği detaylı kontrollerden sonra belli olacak.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce; "Kerem’in pazartesi günü MR'ı çekilecek. Kasığında ağrısı olduğu için çıkardık. Durumu pazartesi günü netleşecek" açıklamasında bulundu.

Performansıyla devlerin radarına giren Kerem Aktürkoğlu bu sezon 11 gol, 9 asistlik katkısıyla öne çıktı.







