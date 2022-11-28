Galatasaray önceki gün antrenmanda sakatlanan Sergio Oliveira'nın sakatlık durumuyla alakalı açıklama yaptı.
GALATASARAY AÇIKLAMA YAPTI
Futbolcumuz Sergio Oliveira’nın bugün Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde çekilen MR’ında sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
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Portekizli futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Oliveira, Dünya Kupası nedeniyle verilen aranın ardından Galatasaray'ın ilk gün yapılan antrenmanında girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşamıştı.
INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Sergio Oliveira antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası Instagram hesabından açıklama yapmıştı. Portekizli yıldız "Rutin çalışmamıza döndük. 1 ay içinde hazır hale geleceği" ifadelerini kullanmıştı.
30 yaşındaki Portekizli yıldız bu sezon 14 maçta 1 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.