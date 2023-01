Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yenerek 2022'yi ligin zirvesinde tamamlayan Galatasaray , 4 Ocak Çarşamba günü oynanacak olan Ankaragücü sınavının hazırlıklarına ara vermeden başlamıştı. Dünü izinli olarak geçiren Sarı-Kırmızılılar, bugün gerçekleşecek idmanla çalışmalara kaldığı yerden devam edecek.





Maç biletleri tamamen tükendi

Ligin 16. haftasında Galatasaray'ın Nef Stadyumu'nda Ankaragücü ile oynayacağı maçın biletleri dün itibarıyla tükendi. Sarı Kırmızılılar, hafta içi ve geç saatte olmasına rağmen yine dolu tribünler önünde mücadele edecek. Stada gelemeyecek olan kombine sahipleri dışında, tribünde yine en az 45 bin kişinin olması bekleniyor.

Dursun Özbek'in yeni yıl mesajı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı: "Türkiye’nin en büyük spor kulübünün kalbi Galatasaray sevgisiyle dolu büyük taraftarları! Siz, Galatasaray’ın olduğu her yerde, gece, gündüz, soğuk, sıcak demeden yanında oldunuz. Her zaferi mutluluğunuz, her sorunu kendi derdiniz yaptınız. Karşılıksız bu sevginiz için her birinize ne kadar teşekkür etsem azdır.

Şimdi önümüzde yepyeni bir yıl, ulaşılması gereken yepyeni hedefler var. Biz, cumhuriyetin 100. yılında Galatasarayımızın başarılarını tarihe birlikte yazacağız. Zaferlere hep birlikte omuz omuza ulaşacağız. 2023 yılının hepinize barış, sağlık, huzur ve mutluluk; Galatasarayımıza birlik, beraberlik ve başarı getirmesini diliyorum."





Cim Bom'a şampiyonluk habercisi

Yeni yıla lider girmek, Galatasaray'a yarıyor... 5 haftadır üst üste kazanarak 2022'yi Süper Lig'de lider olarak tamamlayan Cim Bom, son 40 yılda 15. kez bu başarıyı yakaladı. Daha önce yeni yıla 14 kez lider giren Sarı Kırmızılılar, bunların 8'ini şampiyon olarak tamamladı. 4 kez ikinci sırada, 2 kez de üçüncü sırada sezonu tamamlayan Galatasaray, ikinci bitirdiği 1985-1986 ve 2020-2021 sezonlarında şampiyonluğu averajla kaçırmıştı. 2023'e de lider başlayacak olan Galatasaray'da bu veriler bir anlamda şampiyonluk habercisi olarak yorumlanıyor.

İstanbul fikstürü başlıyor

Cim Bom'un önündeki 1 aylık fikstür de şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj sağlayabilir. Ankaragücü sınavı ile birlikte 1 ay içinde 7 lig sınavı verecek olan Galatasaray, sadece 1 kez Giresun deplasmanında İstanbul dışına çıkacak. Onun dışındaki 6 karşılaşma da İstanbul'da oynanacak. Aslan'ı Nef Stadı'ndaki Ankaragücü maçının ardından Fenerbahçe deplasmanı, içerde Hatay ve Antalya sınavları, Giresun deplasmanı, iç sahada Ümraniye ve Trabzonspor karşılaşmaları bekliyor.

En son Hamzaoğlu döneminde

Süper Lig'de 5 maç üst üste kazanarak lider olan Galatasaray'ın, bu periyotta Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 galibiyeti bulunuyor. Yani son 7 resmi maçını kazanan Cim Bom, en son bu başarıyı Hamza Hamzaoğlu döneminde elde etmiş ve yine çifte kupalı şampiyonluğa ulaşmıştı. Daha önce Akhisar'ı Türkiye Kupası'nda mutlu sona taşıyan, son olarak da Başakşehir'i lig şampiyonu yapan Okan Buruk, Galatasaray'ın başında da iki kupalı zafer yaşamak için sabırsızlanıyor.

Caner İşbeğendiren