Dünya Kupası arası öncesi son maç haftasında Süper Lig zorlu bir mücadeleye ev sahipliği yapıyor. Zirvenin önemli adaylarından Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşılaşıyor. Sarı-Kırmızılılar 14. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun şık golüyle 1-0 öne geçerken, Aslan'a kötü bir haber de geldi.

Sezon başında kadroda düşünülmeyen ancak takımda kalan, 12. haftada Karagümrük karşısında ilk kez şans bulan ve maçı 1 gol, 1 asistle tamamlayınca performansıyla beğeni kazanan Emre Taşdemir, Beşiktaş derbisinin ardından Başakşehir mücadelesine de ilk 11'de başladı.

Daha önce sakatlıklardan çok geçen 27 yaşındaki oyuncu yine problem yaşadı. 23. dakikada bir anda kendisini yere bırakan tecrübeli sol bek kenara değişiklik işareti yaptı. Teknik direktör Okan Buruk da Emre'yi oyundan alıp, genç sol bek Kazımcan Karataş'ı sahaya sürdü.

Emre'nin sağlık durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.



