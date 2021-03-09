Ryan Donk'tan Cim Bom'a kötü haber... Sivasspor ile oynanan son maçın ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Hollandalı futbolcunun detaylı tetkikleri gerçekleşti. MR sonuçlarına göre oyuncunun sağ ayak

bileğinde ikinci derecede zorlanma, kanama ve yırtık tespit edildi. 34 yaşındaki savunma oyuncusunun 3 hafta kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor. Donk'un yokluğunda, savunmanın göbeğinde yine Marcao - Luyindama ikilisi görev yapacak.

Alternatif stoper olarak da 21 yaşındaki Nijeryalı, Ozornwafor görev bekleyecek. Kayserispor ve Rizespor ile oynanacak maçlarda forma giyemeyecek olan Donk, daha sonra araya BAY haftası gireceği için, bir sonraki Hatay mücadelesinde takıma katılmış olacak.