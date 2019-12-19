Galatasaray, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 16. haftaında Göztepe ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki bugünkü idmanla sürdürdü. Cim Bom antrenmana salon çalışmasıyla başlandı.

Daha sonra iki gruba ayrılan futbolculardan Türkiye Kupası’nda oynanan son maçta tam süre alanlar sahada yenilenme antrenmanıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmana devam etti.

Devam eden bölümde gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı. Ana bölümde orta şut ve sonuçlandırma çalışmaları yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Marcao ve Mario Lemina, günü özel program dâhilinde çalışarak geçirdi.

Ryan Babel, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, Göztepe karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın sabah saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptıktan sonra saat 15.00’te özel bir uçuşla İzmir’e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.