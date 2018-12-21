Galatasaray'a Rodrigues ve Sinan Gümüş müjdesi!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü. Sakatlıkları sona eren Rodrigues ve Sinan Gümüş takımla birlikte çalışmalara katıldı.

21 Aralık 2018, Cuma 13:50
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Galatasaray'a Rodrigues ve Sinan Gümüş müjdesi!

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman takım halinde yapılan eğitsel oyunlarla başladı. Daha sonra ısınma hareketleri gerçekleştirilirken ardından gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Bu arada sakatlıkları sona eren Garry Rodrigues ve Sinan Gümüş, takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

İSTANBUL / DHA

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