Galatasaray'a Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi müjdesi

Galatasay'da son dakika... Konyaspor deplasmanında sakatlanan iki yıldızdan Marcelo Saracchi’nin pazar günkü Kasımpaşa maçında 11’e döneceği, Radamel Falcao’nun da bir sonraki hafta Yeni Malatyaspor karşısında formasına kavuşacağı öğrenildi.

05 Şubat 2020, Çarşamba 07:07 Son Güncelleme:
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Galatasaray'a Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi müjdesi

Aslan’a çifte müjde... Sarı-Kırmızılı ekibin Konyaspor deplasmanında sakatlanan iki kritik futbolcusu Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, geri dönüş hazırlığında. Tedavi süreçleri beklenenden iyi geçen iki oyuncudan Saracchi, pazar günkü Kasımpaşa maçında yeniden ilk 11’deki yerini alacak. Uruguaylı sol bekin, kupadaki Alanyaspor sınavı sonrası takımla çalışmalara katılacağı belirtiliyor.

Bir diğer pozitif haber de Falcao’dan. Salon çalışmalarına başlayan Kolombiyalı golcü, bir sonraki hafta Yeni Malatyaspor karşısında formasına kavuşacak ve Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisi öncesi iki futbolcu da hazır hale gelmiş olacak.

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