Orta sahada görev yapan ve sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Ndiaye ile Donk’un yerini doldurmayı planlayan Galatasaray çalışmalara başladı. Cim Bom, Polonyalı olan ve Rusya’da Krasnodar forması giyen 26 yaşındaki Jacek Goralski ile ülkesinde Jagiellonia’da görev yapan 27 yaşındaki Taras Romanczuk’u gündemine aldı. Yabancı kontenjanında sadece 2 kişilik yer olması nedeniyle Fatih Terim bu transferleri sezon sonuna bıraktı.