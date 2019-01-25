Galatasaray'a Polonya'dan çifte sürpriz!

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ndiaye ve Donk'un yerini Goralski ve Romanczuk ile doldurmayı planlıyor.

25 Ocak 2019, Cuma 07:07
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Galatasaray'a Polonya'dan çifte sürpriz!

Orta sahada görev yapan ve sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Ndiaye ile Donk’un yerini doldurmayı planlayan Galatasaray çalışmalara başladı. Cim Bom, Polonyalı olan ve Rusya’da Krasnodar forması giyen 26 yaşındaki Jacek Goralski ile ülkesinde Jagiellonia’da görev yapan 27 yaşındaki Taras Romanczuk’u gündemine aldı. Yabancı kontenjanında sadece 2 kişilik yer olması nedeniyle Fatih Terim bu transferleri sezon sonuna bıraktı.

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