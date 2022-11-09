Süper Lig'de ezeli rakibi Beşiktaş 'ı 2-1 mağlup ederek zirve yolunda hata yapmayan Galatasaray , Dünya Kupası öncesi Başakşehir ile karşılaşacak. Galatasaray, Başakşehir maçından da 3 puanla ayrılarak Dünya Kupası'na moralli girmek istiyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, Ocak ve yaz transfer dönemi öncesi transfer planlamaları üzerinde çalışıyor. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon öncesi dev bir bonservis gelirinin de sahibi olabilir. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler...

TARAFTAR NEF STADYUMU'NA AKIN ETTİ

Galatasaray seyirci sayılarında ezeli rakiplerine fark atmış durumda. Bu sezon Nef Stadı'nda oldukça yüksek bir ortalamayla maçlara çıkan Sarı-Kırmızılılar, son Beşiktaş derbisinde 50 bin 237 sayısına ulaşarak, 50 bin barajını geçen ilk karşılaşmaya ev sahipliği yapmış oldu. Üstelik Süper Lig'de bu sezon en çok seyircinin yer aldığı 5 karşılaşma da Galatasaray'a ait. İlk sıradaki Galatasaray - Beşiktaş derbisini, yine Cim Bom'un ev sahibi olduğu Nef Stadı'nda 46 bin 925 seyirciyle Konyaspor, 45 bin 152 seyirciyle Giresunspor, 44 bin 256 kişiyle Alanyaspor ve 43 bin 783 kişiyle Gaziantep maçları takip ediyor.

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ALİ KOÇ'TAN GALATASARAY'A TEŞEKKÜR TELEFONU

Galatasaray Stadı'nın en güzel locasında mücadeleyi izleyen Jorge Jesus memnuniyetini başkan Ali Koç'a aktardı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Galatasaraylı yöneticileri arayarak Jesus'un iyi ağırlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirererk teşekkür etti.

RASHICA DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün'ün formunun düşük olmasının ardından formayı Milot Rashica kaptı. Sezon başında Norwich City'den kiralanan Kosovalı futbolcu, sarı-kırmızılılarda 7 müsabakada forma şansı buldu. Milot Rashica rakip fileleri 2 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 1 gol pası verdi.

Galatasaray, Milot Rashica’nın bonservisini almak için harekete geçti. Sezon başında Norwich City’den bedava kiralanan 26 yaşındaki Kosovalı oyuncunun performansından memnun kalan sarı-kırmızılılar, bu futbolcunun bonservisinin alınmasına karar verdi.

Son dönemde etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken yetenekli futbolcu için Teknik Direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda hareket edildiği bildirildi. Sportif AŞ Başkan vekili Erden Timur’un önümüzdeki günlerde Rashica’nın bonservis pazarlıklarına başlayacağı belirtildi.









BONSERVİSİ ALINIYOR

Sarı-kırmızılıların Rashica için 5.5 milyon euroluk bir teklif düşündüğü öğrenildi. 2025’e kadar Norwich ile sözleşmesi bulunan Rashica’nın da kiralık olarak geldiği Galatasaray’da çok mutlu olduğu ve kariyerini burada sürdürmek istediği bildirildi.

Kosovalı, takımda yapılan rotasyonların ardından sağ kanatta ilk 11’in vazgeçilmezleri arasına girerken, Yunus yedekler arasında oturmaya başladı.

SEZON BAŞINDA KİRALIK OLARAK GÖNDERİLDİLER

Galatasaray'ın sezon başında kiraladığı Olimpiu Morutan, Mustafa Muhammed ve Alexandru Cicaldau'dan dev bonservis geliri hedefliyor. Sarı-kırmızılar, Olimpiu Morutan'ı 5.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiraladı.

Sarı-kırmızılılar, Mısırlı forvet Mustafa Muhammed'i ise 5 milyon 750 bin Euro satın alma opsiyonuyla Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'a kiraladı.

Alexandru Cicaldau ise Birşeik Arap Emirlikleri takımı Ittihad Kalba'ya kiralandı.

MUSTAFA MUHAMMED COŞTU

Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunda Mısır Süper Ligi ekiplerinden Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mustafa Muhammed için Zamalek'e toplamda 6 milyon Dolar ödeme yaptı.

Galatasaray kariyerine yüksek perdeden giriş yapan ve Fenerbahçe derbisinde attığı golle taraftarın gönlünde taht kuran Mısırlı golcü, geçtiğimiz sezon beklenen katkıyı sağlayamadı ve bu sezon başında 5 milyon 750 bin Euro satın alma opsiyonu karşılığında Nantes'a kiralandı.

Muhammed, Nantes'ta adeta yeniden doğdu. Mısırlı forvet Fransız temsilcisinde bugüne kadar çıktığı 21 karşılaşmada 6 gol atarken 3 asist katkısında bulundu.

Nantes'ta gösterdiği performansla dikkat çeken Muhammed'in satın alma opsiyonunun kullanılması gündeme geldi. Fransız temsilcisi Muhammed için Galatasaray'ın kapısını çalacak ve 5 milyon 750 bin Euroluk (107 milyon TL) satın alma opsiyonunu kullanmak için resmi girişimlere başlayacak. Mustafa Muhammed'in de kariyerine Fransa'da devam etmek istediği ve Nantes'ta kalma fikrine sıcak baktığı öğrenildi.









MORUTAN YENİ HOCASIYLA ŞOV YAPIYOR

Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Olimpiu Morutan, sallantıda başladığı Pisa kariyerinde yükselişe geçti. Rumen futbolcu Pisa'nın yaşadığı teknik direktör değişiminin ardından yükselişe geçti.

Sezona Luca D'Angelo yönetiminde başlayan Pisa, ilk 6 haftada sadece 2 puan topladı ve Luca D'Angelo'nun görevine son verildi. Luca D'Angelo'nun ardından göreve Rolando Maran getirildi. Maran yönetiminde 6 maça çıkan Pisa bu süreçte 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek 12 puan toplamayı başardı.

Olimpiu Morutan da Rolando Maran'ın göreve getirilmesiyle yükselişe geçti. Rumen futbolcu Pisa'nın oynadığı son maçta 2 golle yıldızlaştı. Morutan 11 maçta 3 gol 3 asistle oynadı.

Galatasaray ve Pisa arasında yapılan anlaşmada Pisa'nın İtalya Serie A'ya çıkması durumunda Morutan bonservisiyle Pisa'ya transfer olacak.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

"Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Moruţan'ın geçici transferi konusunda Pisa Sporting Club S.r.l. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Pisa Sporting Club S.r.l., şirketimize 150.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Pisa Sporting Club S.r.l. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu 5.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir.

Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa Sporting Club S.r.l'nin İtalya Serie A Ligi'ne çıkması durumunda kesin satın alma şartı 5.500.000 Euro transfer bedeli ile gerçekleşecektir."

PISA BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYOR

Pisa kulübü İtalya Serie A'ya çıkamaması durumunda da Morutan'ın bonservisini almak için Galatasaray'la görüşmelere başlayacak. Galatasaray'ın böyle bir durumda yapılan anlaşmada geçerli olarak 5.5 milyon Euroluk (103 milyon TL) bonservis bedelinin geçerli olmasını talep edecek.

Morutan'ın menajeri Gigi Becali, geçtiğimiz aylarda La Nazione dergisine yaptığı açıklamasında Morutan'ın Türkiye'ye dönmek istemediğini ifade etmişti. Becali "Eminim özellikle ocak ayından sonra Pisa'nın önemli bir oyuncusu olacak. Türkiye'ye döneceğini zannetmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

CICALDAU BEKLENENİ VEREMEDİ AMA...

Galatasaray'ın bir diğer kiralık futbolcusu Alexandru Cicaldau, Birleşik Arap Emirlikleri kariyerine beklenenden uzak başlasa da son haftalarda yükselişe geçti. Sarı-kırmızılıların BAE ekibiIttihad Kalba'ya kiraladığı Cicaldau oynadığı 9 lig maçında 1 gol atarken 1 asist yaptı. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Cicaldau, satın alma opsiyonu olmadan kiralandı.

Cicaldau'nun göstereceği performansa göre BAE kulübünün resmi bir girişimde bulunup bulunmayacağı netlik kazanacak. Galatasaray'ın Cicaldau'dan en az 5 milyon Euro gelir hedeflediği belirtilirken şu ana kadar Cicaldau'nun bonservisi için resmi bir hamlenin gelmediği öğrenildi.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ EN AZ 15 MİLYON EURO

Galatasaray; Mustafa Muhammed, Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau'dan en az 15 milyon Euro (278 milyon TL) gelir hedefliyor. Morutan ve Muhammed'in yeni takımlarında kalması yüksek ihtimal olarak görülüyor. İki futbolcunun satın alma opsiyonu devreye girerse Galatasaray'ın kasasına 11 milyon 250 bin Euro (208 milyon TL) girecek.

Alexandru Cicaldau'da ise durum biraz daha farklı. Rumen futbolcunun Ittihad Kalba'da göstereceği performans geleceğini belirleyecek. Galatasaray, Cicaldau'dan da en az 5 milyon Euro bonservis geliri hedefliyor.

Cicaldau için gelecek başka teklifler de değerlendirmeye alınacak. Sarı-kırmızılılar üç futbolcudan gelecek bonserevis geliriyle gelecek sezonun transfer planlamasını yapacak. (Skorer)







