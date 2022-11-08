Sezon başında 250 bin Euro'ya Nantes'a kiralanan Mısırlı yıldız golcü Mostafa Mohamed, Fransız ekibinde sergilediği performansla kendisini kanıtlamayı başardı.





4 MİLYON DOLARA ALINMIŞTI

Önce kiralanan, daha sonra da Zamalek'ten 4 milyon dolara alınan Mostafa, Galatasaray kariyerine çok iyi başlamış ve oynadığı ilk 6 maçta 7 gol atmıştı. Ancak daha sonra performansı düşüşe geçen ve eleştirilerin hedefi haline gelen başarılı oyuncu, yeni sezon öncesi kiralık olarak Fransa'ya gönderildi.

SEZON BAŞINDA NANTES'A KİRALANDI

Galatasaray 'a 2020-2021 sezonu devre arasında gelen ve yarım sezonda harika performans sergileyen Mostafa Mohamed, Sarı-Kırmızılılar'daki bir sonraki sezonunda beklentilerin altında kalmıştı. Sezon başında da yeni bir yapılanmaya giden Cim Bom, Mısırlı oyuncuyu 5.75 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Nantes'a kiralamıştı.

Mostafa Mohamed'in Galatasaray Macerası





NANTES HAREKETE GEÇTİ

Hem Ligue 1'de hem de Avrupa Ligi'nde sahne alıp beklentileri karşılayan Mısırlı golcüden memnun olan Fransız ekibinin, oyuncuyu kalıcı olarak almak için harekete geçtiği öğrenildi.

SATIN ALMA OPSİYONU ÖDENECEK

Sabah'ın haberine göre, Nantes Kulübü'nün 24 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesinde yazan 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Fransız yetkililerle görüşmeleri sürdüren Galatasaray Kulübü, görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde 250 bin Euro'ya kiraladığı Mohamed'den toplamda 6 milyon Euro gelir elde etmiş olacak.

MOSTAFA MOHAMMED'İN PERFORMANSI

Mustafa Muhammed, bu sezon Nantes ekibinde 21 maçta 1303 dakika süre aldı ve 6 gol 3 asist üretti. Golcü ismin Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar devam ediyor. Nantes ile Galatasaray, sezon sonunda bir görüşme yapacak.

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Levent Tüzemen'in Mostafa yorumu: 7 milyon Euro kâr edecek

G.Saray, Diagne'yi Karagümrük'e ücretinin bir kısmını ödeyerek gönderdi ve zarar etti. Falcao'yu yolladı, Dursun Özbek yönetimi 3 milyon Euro'luk alacağını ödedi. Mostafa Mohamed, G.Saray yönetimine ısrarla Fransa'da oynamak istediğini dile getirmişti. Bir sene önce tahtası kapalı olduğu için Bordeaux transferi yapamamıştı. G.Saray yönetimi, Mohamed'in gitme talebini kabul etti ama şartlar koydu. 950 bin Euro'luk alacağını ödemediği gibi 250 bin Euro'ya kiraladı ve 5.75 milyon Euro'luk da zorunlu satın alma maddesi ekledi. Eğer Nantes, Mostafa'yı transfer ederse G.Saray, 7 milyon Euro kâr edecek. Ben yönetimin kâr amaçlı uygulamalarını doğru buluyorum.

KUPADA RAKİP OFSPOR

ZIRAAT Türkiye Kupası 4. turunda Galatasaray ile 3. Lig ekibi Yeşilyurt Ofspor bugün Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kazanan takımın adını kupada son 32'ye yazdıracağı mücadele 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Teknik direktör Okan Buruk, ligde oynama fırsatı bulamayan Mata ve Gomis gibi yıldız isimlere kupada şans verecek. Ofspor karşısında kaleyi Okan koruyacak ve Ross, Berkan, Midtsjö, Yunus, Mata ve Gomis 11'de olacak.