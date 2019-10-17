Milli ara bitti, bir sonraki milli araya kadar Galatasaray’da tam anlamıyla seferberlik ilan edildi. Sarı-Kırmızılı ekip, 23 gün içerisinde Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde tam 6 kritik maça çıkacak. Aslan için zorlu fikstür yarınki Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak. Aslan ardından yine Türk Telekom Stadı’nda Real Madrid’i konuk edecek.

4 maç üst üste İstanbul’da

Bir sonraki mücadele yine İstanbul’da; ancak bu kez rakip Beşiktaş, stat da Vodafone Park olacak. Bu maçtan birkaç gün sonra Cim Bom, kendi evinde Rizespor’u konuk edecek ve İstanbul’da üst üste dördüncü karşılaşmasına çıkacak. Dönüşte ise rakip İspanya deplasmanında Real Madrid... Zorlu fikstür, 9 Kasım’da dış sahadaki Gaziantep maçıyla sona erecek.

Özel prim paketi hazırlanıyor

İşte bu zorlu viraj öncesi Galatasaray Yönetimi kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar, oyuncu alacaklarının büyük bölümünü hesaplara yatırdı. Bu şekilde Florya’da pozitif bir hava ve yüksek konsantrasyon sağlanması hedefleniyor. Operasyonun devamı da var. Virajın ilk üç sınavı olan; Sivas, Real Madrid ve Beşiktaş maçları için özel bir prim paketi hazırlanıyor.

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Aradaki buzları eritecekler

Yöneticilerin bugün Florya’daki antrenmanı ziyaret ederek hem takıma destek vermesi hem de prim müjdesini açıklaması bekleniyor. Ayrıca kulüp başkanı Mustafa Cengiz’in, teknik direktör Fatih Terim’le görüşerek hem aradaki buzları eriteceği hem de kritik maçlar öncesi başarı dileklerini ileteceği öğrenildi.

Şener ve Ömer 11’de başlayacak

Yoğun maraton öncesi kadroda rotasyona gidip gitmeme konusunda kararsız kalan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iki pozisyondaki seçimini yaptı. Sarı kart cezalısı Mariano’nun yerine Sivasspor karşısında Şener ilk 11’de oynayacak. Milli arada Japonya’ya giden ve yorgun olduğu tespit edilen Nagatomo’nun yerine de Ömer Bayram sol bekte maça başlayacak. Terim’in hafta içindeki Real Madrid mücadelesinde ise yine ideal 11’ine geri döneceği tahmin ediliyor.

Metin Karabaş



