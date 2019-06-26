Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak’a Bayern Münih yolu göründü. Kicker dergisi, Bayer Münih yetkililerinin Ozan’ın temsilcileriyle bu hafta içinde biraraya geleceğini yazdı. 1

9 yaşındaki oyuncuyla, Shalke 04, AS Monaco, Manchester United, West Ham United ve Milan’ın da ilgilendiği kaydedilirken; Ozan Kabak’ın sadece 6 ay önce Stuttgart’a 11 milyon euroya geldiği vurgulandı. Bundesliga’da küme düşen Stuttgart’ın Sportif Direktörü Sven Mislintat’ın Ozan Kabak’ın takımda kalacağını zannetmediğini söylediği belirtildi ve oyuncunun sözleşmesindeki 15 milyon euroya serbest kalır maddesi olduğu da hatırlatıldı.

MİLAN DA ŞARTLARI ZORLUYOR

Bild gazetesi de Alman ekibi Bayern Münih’in Ozan Kabak’ı transfer etmeyi düşündüğünü okuyucularına duyurdu. Haberde, Bayern’in Hummels’in Dortmund’a dönmesinin ardından transfer yapmayı düşünmediği; ancak Ozan’ın 15 milyon euroluk sözleşme fesih bedelinin Alman devini cezbettiği ve iyi bir yatırım anlamı taşıdığı vurgulandı. İtalya basını ise Milan’ın, Ozan Kabak’ın transferin konusunda iyimser olduğunu yazdı. Milan’ın Türk oyuncuya teklif yaptığını ve Ozan’ın yanıtını vereceği bildirildi. Teklifi kabul ettiği takdirde Ozan’ın Milan’da, Romagnoli’nin yanında oynamak için Musacchio ve Caldara ile forma mücadelesi vereceği yorumu yapıldı.

GALATASARAY PAY ALMAYACAK

Milli futbolcumuz, geçtiğimiz sezonunun devre arasında Galatasaray’dan 11 milyon euro karşılığında Stuttgart’a transfer olmuştu. Genç oyuncu, ligde 16’ncı sırayı alarak play-out maçlarına katılan ve bu maçlar sonucunda Union Berlin’e elenerek küme düşen Stuttgart’ta 15 maça çıkarak 3 gol kaydetti. Ozan 4.5 aylık performansıyla ‘Bundesliga’da Yılın Çaylağı’ ödülünün sahibi oldu. Sarı-kırmızılı ekibin, Ozan Kabak’ın bir sonraki satışından pay alacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddialar asılsız çıktı. 19 yaşındaki başarılı oyuncunun, üst düzey bir rakama transfer olsa bile yapılan sözleşme gereği herhangi bir bedel alınmayacağı kulüp ve menajerleri tarafından yalanlandı. (Akşam)