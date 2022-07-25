Hoffenheim, Schalke 04'ten kadrosuna kattığı Ozan Kabak için 7 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek.

Milli futbolcu "Çok mutluyum. Hoffenheim, Almanya'nın en heyecan verici kulüplerinden birisi ve özellikle genç oyuncuları geliştirme konusunda mükemmel bir üne sahip" ifadelerini kullandı.

Ozan Kabak'tan 350 bin Euro

Sabah Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılılar, altyapısından çıkardığı oyuncu için bu transferden dolayı, yetiştirme bedeli olarak 350 bin Euro alacak.

11 milyon Euro'ya Stuttgart'a transfer oldu

2018 yılında Galatasaray 'dan 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan 22 yaşındaki stoper daha sonra Schalke 04, Liverpool, ve Norwich City'de forma giymişti.