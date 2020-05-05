Feyenoord, forması giyen genç yetenek Orkun Kökçü'nün hangi takıma imza atacağı merakla bekleniyor. Hollanda basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre kontratı 2023'te bitecek olan 19 yaşındaki Kökçü, kulübünün sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi.

Galatasaray'ın yanı sıra Sevilla, Valencia ve Real Betis'in de Orkun'u istediği biliniyor. Genç orta saha bu sezon 35 maçta süre aldı ve 3 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

Orkun geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Genç yıldız için Premier Lig devi Arsenal'in de istekli olduğu konuşuluyor.