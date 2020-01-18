Galatasaray’a Onyekuru müjdesi

Galatasaray’da yeni transferlerin lisansları çıkartıldı. Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika, yarın Denizlispor karşısında forma giyebilecek. Onyekuru’nun ise önümüzdeki hafta takıma katılması bekleniyor.

18 Ocak 2020, Cumartesi 06:01 Son Güncelleme:
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Galatasaray’a Onyekuru müjdesi

Galatasaray’da hafta içindeki kupa mücadelesinde forma giyemeyen yeni transferler, bir bir TFF listesine dahil ediliyor. Bu doğrultuda Marcelo Saracchi, Jesse Sekidika ve Henry Onyekuru’nun dün itibarıyla lisansları çıkartıldı.

Saracchi ile Jesse, yarınki Denizlispor mücadelesinde forma giyebilecek. Yakalandığı sıtma hastalığı nedeniyle tedavi gören Onyekuru’nun ise önümüzdeki hafta takıma katılması bekleniyor.

Nijeryalı yıldızın, 19. haftadaki Konyaspor karşılaşmasında kadroya alınması planlanıyor.

Vergi krizi çözüldü

Kulübün 60 milyon Lira’lık vergi borcu nedeniyle lisans işlemleri bir süredir askıdaydı. Mustafa Cengiz ve ekibinin son yaptığı toplantının ardından bu kriz de aşıldı ve yeni transferlerin lisansı çıkartıldı.  

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