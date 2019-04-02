Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

Nijeryalı yıldızın milli olma sayısı ve Brexit anlaşması nedeniyle Everton’a geri dönmesi zor görünüyor. 21 yaşındaki oyuncunun yeniden kiralanması gündemde. Son kararı ise Onyekuru verecek.

02 Nisan 2019, Salı 08:24
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Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

Sezon başında Everton’dan kiralanan Henry Onyekuru’nun, gelecek sezon Premier Lig’de oynama şansının zora girmesi Galatasaray’ın umutlanmasına neden oldu.

İngiliz ekibi, başarılı oyuncuya çalışma izni alarak gelecek sezon takımın kadrosuna katmayı planlıyordu. Ancak Nijeryalı yıldızın kriterleri Premier Lig’de oynamasına yetmiyor. Onyekuru’nun son 2 yılda Milli Takım maçlarının yüzde 75’inde oynamadığı için İngiltere’de forma giyme şansı zor. Öte yandan Brexit anlaşmasıyla birlikte, 25 kişilik takım kadrolarındaki İngiltere dışında doğmuş futbolcu sayısını 17’den 12’ye düşürülmesi planlanıyor. Bu durumda Onyekuru’nun Everton’da oynaması daha da zorlaşacak. 21 yaşındaki oyuncunun Ada ekibi ile 2022 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yüksek bonservis bedeli nedeniyle Onyekeru’nun kiralanma ihtimali yüksek. Bu durumda son kararı Nijeryalı oyuncu verecek.  (Türkiye Gazetesi)

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