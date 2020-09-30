Zafer Büyükavcı: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, her iki takıma geleceğe dönük neler vaat etti? Eksikleri nelerdi? Hangi bölgelerde sıkıntıları vardı, hangi bölgelerde iyilerdi?

Mehmet Demirkol: Marcao ve Taylan yedeklenmeli

1- Marcao oyunun kurulumu açısından vazgeçilmez. Aynı zamanda gelir elde edilecek ilk oyuncu. Kulüp için zor bir ikilem. Yedeklenmesi gerek.

2-Saracchi-Omar ikilisinin tek pas oyununda geçişlerde temel rolleri var.

3-Sert blok savunmaları karşısında pas opsiyonu bulmak zorlaştı. Bunu da Emre’nin etkisiz oyunu ve Arda’nın ilk kez pas verecek kimse bulamadığı için ezdiği toplarla gördük.

4-Taylan standardını bozmuyor. Büyük kazanç.

5-Luyindama karta çok yakın, ama form ve gücünde keskin bir artış oldu. Belhanda ve Feghouli demarke olarak topla buluşturulmadığında sıradanlaştılar.

6-Arda orta sahadan top çıkaran değil, topla buluşturulan oyuncu olmalı. Bu savunmaya destek vermeyeceği anlamına gelmez, ama takımın da onu taşıması lazım.

7-Elde bir oyun planı var ama oyun sıkıştığında yeni bir plan ortaya koyacak bir kadro çeşitliliği yok. (Misal bir Onyekuru...)

8-Kasımpaşa maçında, Fenerbahçe’nin ortaya koyduğu çözümün ne ölçüde uygulanabilir olduğunu göreceğiz. Galatasaray temel planına dönüp rahatlıkla uygulayabilirse sorun yok. Ancak herkes tarafından kopyalanabilirse sorun büyüyebilir.

9-Taylan’ın yaptığı işi yapacak alternatifler şart.

Cem Dizdar: O isim Arda mı? Emin değilim

Galatasaray’ın gücü, geriden kurulan oyundaydı ve derbiye kadar buna çözüm üretilememişti. Marcao ve Taylan’dan başlayan hücumlar ‘serbest 8’ gibi oynayan Emre Kılınç ile tamamlanıyordu. Bu oyun Belhanda’nın da ‘klasik 10 numara’ olmadığını kanıtladı ve verim alındı. Bu işleyişte Falcao da gol atar nitelikteydi. Ancak Fenerbahçe’de Ozan’ın Marcao ve Taylan bölgesine kurduğu baskı, düzeni bozdu. Bildik düzen işlemeyince de başta Arda, Feghouli ile Emre hatta Belhanda dahi etkisizleşti. Bu da Falcao’yu yalnızlaştırdı. Bence ihtiyaç bu tür maçlarda işler hale getirilecek Belhanda/Feghouli ikilisiyle bir oyun tesis etmek. Çünkü Galatasaray bekleri lig için yeter düzeyde. Bu nedenle kanatlar orta sahada kurgulanacak bir oyun için hem hücumun başında hem sonuçlandırmada hayli önemli. Bu çözüm, Marcao/Taylan üzerindeki baskıyı azaltacak, onları da oyun içinde eski verimli hallerine döndürecektir. Merkeze baskı yapacak kanat oyuncularına da ihtiyaç var ki, bu oyuncu Arda mı, emin olamıyorum!

Ali Ece: Saracchi gerçekten büyük eksik

Derbi sonrasında Fatih Terim’in ‘Seri’ ismini vererek anlatmaya çalıştığı gibi; ‘merkez orta saha’da ekstra bir top yönlendiriciye daha ihtiyaç var. Çünkü sezon uzun, fikstür sıkışık. Artı Galatasaray, Avrupa’da da geçen yıldan daha iyi performans sergileme hedefinde. Hücum hattının yaş ortalaması belli. O yüzden Galatasaray’ın topu bazı bölümlerde daha ‘bilgece’ yönlendirerek ofansif enerjisini daha ekonomik kullanması gerekiyor. Derbide Galatasaray ayrıca Saracchi’nin de eksikliğini hissetti.

Deniz Çoban: Ligin en iyi tandemi onlarda

Galatasaray kadrosunun omurgasını oluşturanların çoğu, minimum 1.5 yıldır birlikte oynuyor. Avrupa maçları dâhil, Galatasaray kadrosunu ezbere sayıyoruz. Kadro istikrarları var. Sıkıntı, Saracci’nin olmamasıydı. Galatasaray’a hızlı top süren, adam eksilten, boşa koşu yapan bir kanat oyuncusu lazım. Feghouli de Arda da bu özelliklerden yoksun. Onyekuru tarzı bir oyuncu gerekli... Galatasaray derbide oyun kurmakta zorlandı. Feghouli ve Belhanda kolay maçların yıldızı konumunda kalmamalı. Asıl zor maçlarda vitrine çıkmaları gerekir. Özellikle Belhanda, işler iyi gitmediğinde çok sıradanlaşıyor. Marcao-Luyindama ikilisi, kusursuz işler yapıyor. Ligin en iyi savunma ikilisi. Özellikle Luyindama, Fenerbahçe’nin final paslarının önleyicisi oldu. Taylan çok çalışkan, Arda önde vasat üstüydü.

Samatta'ya destek şart!

Mehmet Demirkol: Henüz Samatta’lık oyun yok

1- Fenerbahçe henüz bir takım değil, bir karma... Savunma 6’lısının 5’i yeni. Buna rağmen çok açık vermediler. Bulut savunma anlayışını yerleştirmiş.

2- Altay karşı karşıyada büyük silah. Yan toplarda zorlanacağı pek bir şey olmadı ama bu yönünü geliştirirse büyük direnç noktası olacak.

3- Savunma merkezi uzun süredir olmadığı kadar hızlı oyunculardan kurulu.

4- Gustavo ve Sosa’nın oyun merkezini öne çektiklerini göreceğiz. Oradaki zeka çok yükseldi.

5- Ozan çok iyi savaştı. Ama üretim için başka bir performansa ihtiyaç var. Ozan bu işi yapabilir, bir 10 numara ya da destek santrfor da işin rengini değiştirebilir.

6- Zor deplasmanlar dışında hocanın Samatta’yı Valencia’yla önlü arkalı oynatması beklenebilir. Gökhan ve Caner içe kıvrılarak orta sahayı çoğaltabilir.

7- 3-4-3, 3-5-2 de bu kadroyla etkili kullanılabilir.

8- Deniz, Ferdi, Mert ve Sinan’ın performansları asıl kritik olan. Bu 4’lüdeki yükselme fark yaratır.

9- Fenerbahçe henüz Samatta’lık oyun oynamıyor. Tekte vuruşları sağlam güvenilir bir golcü ama ona pivot santrfor rolü biçmemek lazım. Ya önünde ya da arkasında bir pivot olacak ya da çift santrfor/4 hareketli hücumcuyla oynayacaklar.

Cem Dizdar: Hücum ederken savunabilecekler mi?

Savunma olmadan, hücum yapılamaz gerçeğinden hareket eden Bulut, deneyimlerini Fenerbahçe’ye taşıyor. İyi de ediyor. Ne var ki, Malatya ya da Alanya’daki kadar zamanı olmayabilir. Yani savunma dengesi ile gol atar bir takıma dönüşme süresinin kısalığı, büyük takım baskısıdır! Derbide Fenerbahçe oyunundan bu denli söz edilmesi, lige iyi başlayan rakibinden puan almış olması sanırım. Yoksa maç içinde eforu yüksekse de gol atma ihtimali daha düşük olan takımdı Fenerbahçe. Oyunu onca kapatmış olmalarına rağmen kalecileri öne çıktı. Arda gibi oyun içinde etkisi düşük kalan bir oyuncudan bile iki gol yiyeceklerdi. Evet, savunma yönünde işler iyi gidiyor ama sıkıntı hücumda. Eğer Caner/Gökhan kanatları eskiden olduğu gibi sadece orta ya da kornerlerde çalışacaksa bir çok oyuncunun pestili çıkacak! Bu kadar ortaya gerek yok, çünkü en uçta yüksek oynayabilen santrfor yok. Böyle oynanacaksa Frey halâ iyi bir seçenek. Fenerbahçe’de savunma yapmak tamam ama golleri atmak için çizilen şablonlar uygulanırken aynı savunma titizliği sürdürülebilir mi?

Ali Ece: Yeni hücum setleri benimsenmeli

Erol Bulut beklendiği gibi, önce takım savunması arızalarını gidererek başladı. Hatay maçında gereğinden fazla temkinli olan oyun; Gustavo-Ozan-Sosa orta üçlü kimyası sayesinde derbide tam kıvamındaydı. Yalnız Fenerbahçe bu sezon derbide oynadığı gibi en fazla 5 maçta daha oynayabilir. Çünkü en az 20 maçta Fenerbahçe’ye karşı oynayacak takımlar, Hatay gibi oynayacaklar.. Ve bu tip takımları açmak için Valbuena’nın solda yaptığını sağda yapabilecek, iş bitiren, skorer bir sağ kanat-sağ iç forvet karışımı oyuncuya ihtiyacı var. Ayrıca Bulut’un, kapanan takımları açmak için daha çeşitli ve zengin hücum setlerini takıma benimsetmesi gerek.

Deniz Çoban: Çok farklı bir çizgiye gelebilir

Savunma dörtlüsünün tamamı yeni. Orta sahası ve ileri ucuyla birçok yeni futbolcusu var. Yeni bir takım olmasına rağmen derbide savunma ve kalecisiyle çok iyiydi, uyumluydu Fenerbahçe. Lemos ve Tisserand uyum sorunu yaşamayacak gibi. Fenerbahçe’nin son yıllarda en büyük eksikliği; geri dörtlü ve üretken olamayan orta saha oyuncularıydı. Yıllar sonra sorunsuz iki stopere kavuşmuş gibiler. Gustavo ve Sosa üretken orta saha konusunda eksikliği tamamlar. Ozan çok gayretli. Samatta iyi transfer. Fenerbahçe’nin bundan böyle kadro istikrarına ihtiyacı var. Deniz çalışkan, savunmaya katkı sunuyor ama hücumda o kanat tam işlemiyor. Orta sahadaki üstün oyuna rağmen hücumda hiç üretkenlikleri yok. Son iki maçta neredeyse yüzde 100’lük pozisyonları yok. Kadro istikrarı sağlandığında, hücum organizasyonları işlemeye başladığında, Fenerbahçe çok farklı bir çizgiye ulaşabilir.