Galatasaray , geçen sezon başında Rumen ekibi Steaue Bükreş'ten transfer ettiği Olimpiu Morutan, geçen sezon inişli çıkışlı bir performans sergiledi.





Fatih Terim'in yerine Domenec Torrent'in gelmesiyle birlikte forma şansı bulmak zorlanan genç oyuncu, sezon başında Okan Buruk yönetiminde antrenmanlara başladı.

KADRODA YER BULAMADI

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde farklı bir planlamaya giden Galatasaray'da bir sezon önce transfer edilen Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan kiralık olarka gönderildi.

Morutan, İtalya Serie B ekibine kiralandı.

OPSİYONU VAR

Galatasaray, Morutan'ı Pisa'ya kiralarken, kiralama ücretinin yanı sıra sözleşmeye opsiyon da ekletti. Buna göre Pisa isterse Morutan2ı sezon sonunda 5.5 milyon Euro'ya kadrosuna katabilir.





Opsiyondaki bir diğer nokta ise, Morutan, Pisa'da 25 maçta en az 45 dakika forma giyerse Pisa zorunlu olarak 5.5 milyon Euro'yu ödeyerek oyuncuyu kalıcı olarak transfer edebilir.

RUMEN GAZETECİ AÇIKLADI

Rumen gazeteci Emanuel Roşu, kendisine ait Twitter hesabından Olimpiu Morutan ile ilgili bir haber paylaştı. Habere göre, Galatasaray ile Pisa Olimpiu Morutan'ın 5.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunda anlaştı.





Pisa, Rumen oyuncudan çok memnun, ancak transfer etmek için daha az ödemeye çalışacaklar.

OLIMPIU MORUTAN TAKIMIN EN İYİSİ

23 yaşındaki oyuncu Serie B bu sezon 17 maçta görev yaptı. Morutan bu karşılaşmalarda dört kez gol sevinci yaşarken, yedi kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Morutan, İtalya Kupası'nda ise bir maçta görev yaptı.