Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin zirve takipçisi Galatasaray, sezonun 13. haftasında ilk kez evinde kaybetti. Sarı-Kırmızılılar, Ormanspor’a 72-71 yenilerek, toplamda ikinci yenilgisini aldı. Aslan daha önce bir tek Fenerbahçe’ye deplasmanda kaybetmişti. Maçın son 2 dakikasında 68-64 önde giren Sarı-Kırmızılılar top kayıpları yapıp hücumdan boş dönünce Ormanspor öne geçti: 71-72. Bitime 30 salise kala, ev sahibi iki üçlük denemesini isabete çeviremeyince sonuç değişmedi.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Benhür İrcel, Nihat Çetin

Galatasaray: Meltem Yıldızhan, Işıl Alben 6, Hartley 21, Tilbe Şenyürek 7, Macaulay 25, Stankovic 10, Şerife Alperi Onar, Sude Yılmaz, Sinem Ataş, İnci Güçlü 2

OGM Ormanspor: Robinson 2, Paris 15, Nilay Kartaltepe 3, Pelin Derya Bilgiç 10, Ogunbowale 26, Leedham 10, Damla Gezgin 6

1. Periyot: 12-26

Devre: 34-40

3. Periyot: 52-55