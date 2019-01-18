Galatasaray, ara transferde kasasına koyduğu yaklaşık 18.2 milyon euroyu harcamak zorunda. Çünkü, bu dönem kazandığı parayı 2019-20 transfer sezonunda değerlendiremeyecek. UEFA ile yapılan Finansal Fair Play Anlaşması'na göre sarı kırmızılı kulübün gelecek sezon transfer döneminde transfer gelir ve gideri sıfırlanacak. Dolayısıyla Rodrigues'ten gelen 7.2 milyon ve Ozan Kabak'tan gelen 11 milyon euroyu bu dönem harcamazsa yeni sezon için kullanamayacak. Kulüp UEFA kriterlerine göre şu an 14.2 milyon euro artıda...

LİSTENİN BAŞINDA TETTEH VAR

Bu kriterden dolayı gelecek sezon kadrosu da düşünülerek transfer yapılacak. Listenin başında da Fatih Terim'in istediği 21 yaşındaki Tetteh var. Bir diğeri de Guangzhou Evergrande'den Alan. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ivan Angulo da hedefte. Tetteh için 8 milyon euro isteyen Sparta Prag'ı indirim için ikna çabaları sürüyor. Alan'a da yarına kadar imza attırılmak isteniyor. Bu arada hedeflenen isimler alınmazsa bedelsiz ve sezon sonuna kadar kiralık olacağı için Terim, Demba Ba'ya onay verecek.

Kaynak: Hürriyet