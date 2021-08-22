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Galatasaray'a Nelsson müjdesi

Victor Nelsson'a yıllık 1 milyon Euro ödeyecek Galatasaray'da Emre Taşdemir'in Giresunspor'a kiralanmasıyla limit problemi çözüldü.

22 Ağustos 2021, Pazar 08:11 Son Güncelleme:
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Galatasaray'a Nelsson müjdesi

Victor Nelsson'a yıllık 1 milyon Euro ödeyecek Galatasaray 'da Emre Taşdemir'in Giresunspor'a kiralanmasıyla limit problemi çözüldü. Kadrosunda 16 yabancı bulunan G.Saray, gözündeki problem nedeniyle Omar'a lisans çıkartmazken Nelsson'un oynayabilmesi için bir oyuncunun daha gönderilmesi gerekiyordu.

Sarı-kırmızılılar, Ozornwafor'u dün 1 yıllığına Belçika ekibi Charleroi'ye kiralayarak Danimarkalı stoper için de yer açtı. 22 yaşındaki oyuncu takımla çalışmalarda hazır gözükürken, Fatih Terim'in Hatay maçında stoperde Luyindama ile Nelsson'u kullanması bekleniyor.

Sabah


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