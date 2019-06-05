Transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdüren Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Dijon'da forma giyen Naim Sliti'yi kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Sol açık ve 10 numara mevkiilerinde forma giyen Tunuslu futbolcu, dün play-out maçında Lens'i 3-1 yenip ligde kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamayla Cim Bom'a müjdeli haberi verdi.

beIN SPORTS mikrofonlarına verdiği demeçte Dijon'dan kesinlikle ayrılacağını belirten 26 yaşındaki yıldız isim, "Bu, Dijon formasıyla çıktığım son maçtı. Henüz bir transfer teklifi almadım ama görüştüğümüz kulüpler var. Umuyorum ki bu yaz başka bir kulübe transfer olacağım. Vedanı takımı Ligue 1'de bırakarak yaptığım için de çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler