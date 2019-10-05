Galatasaray kafilesine Başkent’te büyük ilgi... Son haftalarda istenen sonuçları alamayan Sarı-Kırmızılılar’ı Ankara’da karşılayan taraftarlar, meşaleler ve tezahüratlarla ortalığı şölen yerine çevirdi. Yoğun ilgi sebebiyle kafile kamp yapılacak olan otele geçmekte bir hayli zorlandı. Özellikle teknik direktör Fatih Terim’e tam anlamıyla bir sevgi seli vardı. Kötü gidişata rağmen taraftarların verdiği destek, Sarı- Kırmızılılar’ı oldukça memnun etti.

Florya’da son çalışma

Başkent yolculuğu öncesi son hazırlıklar Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapıldı. PSG karşılaşmasının ardından antrenman için çok fazla vakti kalmayan Sarı-Kırmızılılar, taktik provayı dünkü idmanda gerçekleştirdi. Terim maç planını öğrencilerine bu çalışmada aktardı.