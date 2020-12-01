Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra sezon başında Fransız ekibi Monaco'ya geri dönen Onyekuru ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Henry Onyekuru, Bordeoux maçı sonrası Monaco tarafından kadro dışı bırakıldı.

Sarı-kırmızılı takımının devre arasında Onyekuru'yu kadrosuna katmak istiyordu. Bu gelişme sonrasında Monaco'nun devre arasında Onyekuru'nun gitmesine sıcak baktığı öğrenildi.