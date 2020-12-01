Galatasaray'a müjdeli haber! Onyekuru'da son dakika!
Galatasaray'ın sezon başında bir kez daha kiralamak istediği Henry Onyekuru, Monaco'nun oynadığı Bordeaux maçı sonrasında kadro dışı bırakıldı. Yıldız futbolunun devre arasında sarı kırmızılılara gönderilmesine sıcak bakılıyor.
Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra sezon başında Fransız ekibi Monaco'ya geri dönen Onyekuru ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Henry Onyekuru, Bordeoux maçı sonrası Monaco tarafından kadro dışı bırakıldı.
Sarı-kırmızılı takımının devre arasında Onyekuru'yu kadrosuna katmak istiyordu. Bu gelişme sonrasında Monaco'nun devre arasında Onyekuru'nun gitmesine sıcak baktığı öğrenildi.