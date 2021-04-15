Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 35. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

DeAndre Yedlin’in tedavisine devam edildi. Martin Linnes, tedavisinin ardından saha çalışmalarına başladı. Henry Onyekuru, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Sarı kırmızılı takım, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 14.30’da özel bir uçuşla İzmir’e giderek müsabaka öncesi kampa girecek.