Ligde haftayı Başakşehir beraberliğiyle geçen Galatasaray, 1 günlük dinlenme süresinin ardından, dün akşam yaptığı antrenmanla kampa girdi. Keçiörengücü sınavı hazırlıklarını tamamlayan Sarı-Kırmızılı ekip, kupa mücadelesinin ardından Süper Lig’de Sivasspor’u konuk edecek ve böylece sezonun ilk yarısını tamamlayacak.

Son antrenmanda, üzerindeki sakatlığın etkilerini yavaş yavaş atlatan Belhanda’nın saha çalışmalarına katılması sevinç yarattı. Ayrıca Emre Akbaba salonda, Sinan Gümüş de hem salonda hem de sahada çalışmalar yaptı. 3 oyuncuya da takıma yetiştirme çabası devam ediyor.

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