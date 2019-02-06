Galatasaray'a müjde! Mbaye Diagne’nin cezası bitti

Galatasaray’ın yeni transferi Mbaye Diagne, Kasımpaşa’dan kalan men cezasını Hatayspor karşısında tamamladı. Diagne, hafta sonu ligde oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasında oynayabilecek.

06 Şubat 2019, Çarşamba 22:41 Son Güncelleme:
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Galatasaray'a müjde! Mbaye Diagne’nin cezası bitti

Galatasaray’ın Kasımpaşa’dan yeni transferi golcü futbolcu Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı formayı giymek için gün sayıyor. 27 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı Son 16 Turu ilk maçından kırmızı kart görerek, 4 maç men cezası almıştı. Bu cezaların ikisini lacivert-beyazlılarda çeken Senegalli futbolcu, kalan iki maç cezasını da sarı-kırmızılılarda tamamladı. 

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Galatasaray’ın Hatayspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında cezasını tamamlayan Mbaye Diagne, ligin 21. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan Trabzonspor müsabakasında görev verilmesi halinde sahadaki yerini alabilecek. 

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