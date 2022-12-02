Galatasaray 'ın dün ilk 30 dakikası basına açık olan ve sonrasında kapalı kapılar ardında devam eden idmanının ana bölümünde, hücum ve savunma çalışmaları yapıldı. Takımı ikiye ayıran Okan hoca, her iki gruplada özel olarak ilgilendi ve farklı antrenman programları uygulattı. Sarı-Kırmızılı ekipte bugün tempo düşecek ve takım tek idmanla günü geçirecek.





Nelsson erken dönüyor

Danimarka Milli Takımı, Dünya Kupası D Grubu'nda sürpriz bir şekilde sonuncu oldu. Fransa, Avustralya ve Tunus'lu grupta 1 puanla turnuvaya veda eden Vikingler'de, Aslan'ın stoperi Nelsson 1 maçta forma giydi. Performansıyla beğeni toplayan 24 yaşındaki savunmacı, ülkesi kupadan elenince rotayı Türkiye'ye çevirdi. Milli mesai nedeniyle ekstra izin yapacak olan Nelsson'un, takımın Antalya'daki kampına katılması bekleniyor.





GALATASARAY'DA MUSLERA ÖFKESİ

Formda bir şekilde Dünya Kupası'na giden tecrübeli kalecinin yedek bırakılması sarı-kırmızılıların tepkisini çekti. İlk yarının yıldızlarından Muslera'nın moralsiz dönmesinden korkuluyor. Fernando Muslera'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yedek kalması nedeniyle Galatasaray'ın endişeli olduğu ifade edildi.

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TRANSFERDE RAKİP

Son dönemde Galatasaray 'la anılan Luis Fernando Muriel'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ancak Kolombiyalı golcü için Cimbom'u dişli rakipler bekliyor. AS gazetesinin haberine göre; Muriel'in, Atalanta ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2023'te sonlandırıyor. Geleceği şimdilik bilinmiyor. Oyuncuyu Roma, Milan ve Juventus takip ediyor. Bu takımlar arasında ciddi bir rekabet yaşanması bekleniyor. Calciomercato ve La Gazzetta dello Sport ise, Atalanta'nın sahibi Antonio Percassi, Muriel'i bırakmaya niyetinin olmadığını yazdı.

31 yaşındaki oyuncunun yüksek finansal beklentileri olduğu ancak Percassi'nin bu taleplere karşılık verip vermeyeceğinin belirsiz olduğu belirtildi.

Icardi için seferberlik

Florya'da önceki akşam yapılan antrenmanda topuğundan bir sakatlık yaşayan Mauro Icardi'nin MR'ı çekildi. Arjantinli golcünün sakatlığı, Sergio Oliveira'nın başına gelen kadar ciddi değil. Ancak lige verilen aradan önce müthiş bir form yakalayan tecrübeli futbolcunun bir süre antrenmanda yer alamayacak olması, teknik ekipte endişe yaratıyor.









Daha erken dönebilir

Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası 45 gün takımdan ayrı kalacağı açıklanan Sergio Oliveira, son derece verimli bir tedavi süreci geçiriyor. Sağlık ekibinin son kontrollerine göre, Portekizli futbolcunun dönüşü 30 gün seviyesine çekilmiş durumda. Tecrübeli futbolcu tedaviye aynı şekilde cevap vermeyi sürdürürse, daha da kısa sürede takıma katılarak bir sürpriz yapabilir.



